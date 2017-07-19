Veneto: Regione vende a Giustizia amministrativa Palazzo Gussoni-Grimani sede Tar

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 16 set - Ieri, 15 settembre 2025, a Venezia, la Giustizia amministrativa ha portato a termine l'acquisto dello storico Palazzo Gussoni Grimani, sede del Tribunale amministrativo regionale.

L'operazione e' il risultato della sinergia tra Giustizia amministrativa, Regione Veneto e Agenzia del Demanio "e rientra - si legge in una nota dell'ente - in un piu' ampio percorso intrapreso dalla Giustizia amministrativa al fine di ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche, attraverso il contenimento delle spese, che sta portando a conseguire proficui risultati; nella convinzione che la geografia degli immobili non sia estranea alla storia ed alla proiezione futura della giurisdizione amministrativa".

Alla sottoscrizione sono intervenuti: per la Giustizia amministrativa, il Segretario Generale, Presidente Giulio Castriota Scanderbeg e il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali Consigliere Desire'e Zonno, per la Regione del Veneto, la dott.ssa Annalisa Nacchi, per il Demanio dello Stato, l'ing. Sebastiano Caizza, Direttore della Direzione Regionale Veneto.

