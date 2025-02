Veneto: Mantovan, pronti a sfide future con formazione e integrazione pubblico-privato

Al roadshow Leader by Example 2025 Sole 24 Ore-Range Rover (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 feb - "Il Veneto, con il Pr Fse+ 2021-2027, punta a preparare le persone alle sfide future attraverso formazione e politiche integrate tra pubblico e privato ed e' sempre piu' impegnato anche in iniziative per promuovere la parita' salariale, l'accesso delle donne a cariche dirigenziali e la formazione per combattere le discriminazioni di genere". Lo ha dichiarato Valeria Mantovan, assessore all'Istruzione, lavoro, formazione e pari opportunita' della Regione Veneto, durante la tappa veneta del roadshow "Leader by Example 2025", evento ideato da Range Rover in collaborazione con Il Sole 24 Ore al Centro congressi Confindustria Verona. L'incontro vede la partecipazione di leader del settore pubblico e privato, imprenditori locali e professionisti, offrendo un'occasione di confronto sulle sfide della leadership nelle Pmi italiane.

Durante l'evento viene presentato il "Leader by Example Award", riconoscimento dedicato a chi incarna i valori di una leadership capace di ispirare e guidare il cambiamento.

