Veneto: indennizzi per stagione saltata, oltre 3 mln per maestri e scuole di sci

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - La Giunta regionale del Veneto ha approvato, su iniziativa dell'assessore al Turismo Federico Caner, il provvedimento che assegna i ristori a maestri e scuole di sci colpiti dall'azzeramento della stagione sciistica a causa del Covid.

'Le restrizioni e le misure di contenimento della pandemia hanno inciso in maniera profonda sul comparto della montagna causando gravi danni economici in tutto il settore del turismo alpino - commenta l'Assessore - In Veneto il lockdown bianco ha causato una perdita di quasi 900 milioni di euro per le nostre montagne e finalmente possiamo annunciare l'arrivo dei ristori anche per questo comparto, grazie alla misura di sostegno assegnata dallo Stato alla Regione del Veneto. Il contributo a fondo perduto per i maestri di sci e le scuole operanti nel territorio regionale ammonta a oltre 3 milioni di euro, che saranno assegnati attraverso uno specifico bando attivato da Unioncamere'. La misura, infatti, sara' attivata direttamente da Unioncamere, una volta sottoscritta la convenzione con la Regione del Veneto, e riguardera' nello specifico sia le scuole di sci operanti in Veneto sia i maestri di sci, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione e con regolare iscrizione all'albo professionale regionale alla data di presentazione della domanda.

