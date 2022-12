Veneto: Calderoli, entro gennaio 2024 proposta autonomia Regione in Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 2 dic - "Puntiamo a sottoporre al Parlamento una proposta di autonomia per la Regione Veneto entro il gennaio 2024".

A dirlo il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, durante la conferenza stampa attualmente in corso presso Palazzo Balbi sede della Giunta regionale.

"Sono convinto che i Livelli Essenziali di Prestazione siano uno strumento estremamente utile per definire in maniera adeguata alcuni degli aspetti piu' rilevanti del processo di autonomia per le regioni che lo hanno richiesto come il Veneto - ha aggiunto Calderoli. - In questo prossimo 2023 definiremo una volta per tutti i LEP su tutto il territorio nazionale e porteremo a termine tutti i passaggi normativi, economici e finanziari per permettere il trasferimento delle 23 competenze richieste dal Veneto. Tutto cio' in accordo con il ministro Fitto con il quale stiamo lavorando ad interventi perequativi per ridurre gli squilibri nel Paese. Abbiamo stimato che dal 2014 al 2020 alcune regioni non hanno usato oltre il 50% dei fondi di Coesione e Sviluppo messi a disposizione. Vorremmo creare con questi fondi inutilizzati e con ulteriori risorse un fondo dedicato alla realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo delle regioni in difficolta'. Siamo convinti che la logica dell'autonomia permetta di accelerare lo sviluppo delle regioni piu' in ritardo e, nel contempo, di liberare il pieno potenziale delle regioni piu' forti".

