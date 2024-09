Veneto: Banca Ifis, genera 9% Pil e fatturato Italia, oltre 325.000 imprese attive

Studio presentato all'Innovation Days (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 set - Tra le regioni italiane di maggior rilevanza economica (terza per quota sul Pil nazionale e quarta per fatturato), il Veneto ha una forte e diffusa vocazione all'esportazione (e' seconda dopo la Lombardia per intensita' del commercio con l'estero). La regione genera il 9% del Pil italiano e del fatturato nazionale, con oltre 325.000 imprese attive. E' quanto emerge dallo studio di Banca Ifis presentato nel corso di Innovation Days Veneto del Sole 24 Ore e dei Giovani imprenditori di Confindustria da Marco Agosto, Responsabile Marketing & Business Strategy Banca Ifis. Le difficolta' riscontrate dal secondo semestre 2023 hanno reso negativa la view degli imprenditori locali che prospettano per l'anno in corso uno scenario macroeconomico meno favorevole rispetto allo scorso anno (lo sara' per il 42% delle aziende intervistate), principalmente a causa dell'instabilita' geopolitica e della diminuzione della domanda. Ne deriva una previsione di fatturato 2024 moderatamente negativa rispetto al 2023 (-0,6% vs -0,8% a totale Italia), condizionata in particolare dai costi di produzione, dalle materie prime al personale.

Apportano viceversa un contributo positivo all'evoluzione dei ricavi la competitivita' di prodotto, le competenze delle risorse e la tecnologia: forti di tale consapevolezza, gli imprenditori locali non fermano investimenti e occupazione, funzionali anche al posizionamento sui mercati internazionali. Due Pmi venete su tre hanno infatti effettuato investimenti nell'ultimo anno o prevedono di effettuarli entro il prossimo anno. Il focus e' sulle innovazioni di prodotto e di processo, la cui penetrazione risulta piu' elevata di quella nazionale (nel caso delle innovazioni di prodotto di 12 punti percentuali). Come emerge dal report, nonostante le difficolta' del contesto economico e il previsto lieve calo dei ricavi, il 74% degli imprenditori veneti ritiene che la situazione della propria liquidita' aziendale rimarra' invariata mentre per l'11% migliorera' (solo il 15% prevede un peggioramento). Tra i diversi settori produttivi dell'economia locale si distingue la Chimica & Farmaceutica, non solo per la stima di crescita del fatturato nel 2024 (+5,0%, dato che si confronta con la sostanziale invarianza in termini di crescita prevista per il settore a totale Italia) ma anche per la buona situazione della liquidita' aziendale, il previsto incremento occupazionale e la propensione all'innovazione.

