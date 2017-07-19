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            Veneto: aperto bando con 5,85 milioni per lavori su edifici pubblici

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 lug - La Regione Veneto comunica che dal 14 luglio si e' aperto il bando PR Veneto FESR 2021-2027, Azione 5.2.2, per interventi di recupero, promozione e valorizzazione delle aree interne attraverso progetti ad alto impatto culturale. La dotazione e' di 5,85 milioni di euro.

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