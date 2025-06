Veicoli pesanti: Acea, anticipare la revisione delle norme Ue sulle emissioni Co2 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 10 giu - Levin ha rivendicato il fatto che il settore europeo dei veicoli pesanti ha piena capacita' di competere a livello internazionale tanto e' vero che 'siamo in tutte le aree del mondo come produttori europei, Asia e Stati Uniti compresi'.

Secondo dati Acea meta' dei camion pesanti costruiti negli Usa provengono da stabilimenti di proprieta' europea e sono fondati su tecnologia europea.

Il settore e' sottoposto a una transizione forzata le cui condizioni sono state ultimamente levigate senza mettere in discussione gli obiettivi di decarbonizzazione decisi dagli Stati membri della Ue.

Le nuove norme Ue adottate un anno fa anno mantenuto l'obiettivo per il 2025, che prevede una riduzione delle emissioni del 15% per gli autocarri pesanti che superano le 16 tonnellate. In linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e oltre, il regolamento stabilisce una riduzione delle emissioni del 45% a partire dal 2030 (valore aumentato rispetto al precedente 30%); una riduzione delle emissioni del 65% a partire dal 2035; una riduzione delle emissioni del 90% a partire dal 2040. Tali obiettivi si applicheranno agli autocarri medi, agli autocarri pesanti che superano le 7,5 tonnellate e ai pullman, oltre che ai corrispondenti veicoli professionali a partire dal 2035. Inoltre si prevede che 'l'efficacia e l'impatto del regolamento modificato' siano 'riesaminati dalla Commissione nel 2027'.

Il ceo di Scania ha messo in luce la necessita' di 'incentivare la domanda' per sostenere il passaggio all'elettrico. Attualmente, sempre secondo dati Acea, il 95,1% dei nuovi camion venduti nella Ue marciano a diesel, lo 0,03% a benzina; i camion a ricarica elettrica (elettrici a batteria, ibridi plug-in) rappresentano complessivamente il 2,3% delle nuove immatricolazioni, quelli a ricarica elettrica rappresentano solo lo 0,1% dell'attuale flotta di camion pesanti.

Per rafforzare, creare la domanda, in un settore i cui operatori sono spesso costituiti da mini-imprese resti'e a passare a nuove tecnologie (soprattutto se non consolidate e a prezzi compatibili con le condizioni del business), 'occorre agire su tutti i tasti, perche' non c'e' molto in Europa per incentivare la domanda e su questo ci sono molte soluzioni possibili', ha indicato Levin, compresi gli aspetti fiscali e gli incentivi all'acquisto per l'acquisto e l'uso di veicoli a zero emissioni sia leggeri che pesanti. Oltre, ovviamente, al dispiegamento delle reti di ricarica concentrandosi per i veicoli pesanti sui sistemi di ricarica Megawatt e garantendo capacita' di rifornimento per le stazioni di idrogeno. Infine, gli obiettivi obbligatori per gli appalti pubblici di veicoli a zero emissioni e misure per incoraggiare gli spedizionieri a dare priorita' ai servizi di trasporto con veicoli a emissioni zero.

