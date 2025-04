Vaticano: riforma Ior e finanze vaticane cifra del papato di Francesco - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Tra il 2014 e il 2015 si defini', quindi, la seconda parte della riforma delle finanze vaticane, gia' avviata da Papa Ratzinger, con la nascita di tre nuovi organismi: il Consiglio per l'Economia, la Segreteria per l'Economia e il Revisore Generale. Per il dicastero responsabile del patrimonio, l'Apsa, fu deciso invece che avrebbe mantenuto il ruolo di banca centrale del Vaticano con tutti gli obblighi e le responsabilita' delle istituzioni analoghe in tutto il mondo.

Riguardo all'Aif, nell'estate del 2013 Papa Francesco ne rafforzo' i poteri con la vigilanza prudenziale (poi Asif) sulla scia di una raccomandazione del Comitato Moneyval del Consiglio di Europa che in quegli anni mise sotto esame la trasparenza delle istituzioni Vaticane. Nel 2019 il Papa decise l'avvicendamento alla guida dell'Asif con la nomina dell'italiano Carmelo Barbagallo al posto dell'avvocato svizzero Rene' Brulhart, che dopo cinque anni di mandato non fu rinnovato nell'incarico. Una decisione che arrivo' sulla scia dell'inchiesta della magistratura vaticana per il caso dell'acquisto da parte della Segreteria di Stato di un immobile di pregio a Londra, costato 240 milioni, e che e' stato al centro di un clamoroso processo in anni piu' recenti con la condanna nel dicembre 2023, tra gli altri, del Cardinale Angelo Becciu per peculato.

