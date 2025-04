Vaticano: piano straordinario di Fs, potenzia servizi per l'afflusso di pellegrini

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - In seguito alla scomparsa del Santo Padre e in previsione dell'aumento dei pellegrini diretti a Roma, il Gruppo Fs ha predisposto un piano straordinario per rispondere alle esigenze eccezionali di mobilita', garantendo un servizio efficiente, sicuro e inclusivo in occasione delle celebrazioni. Fs Italiane, con Trenitalia, si legge in una nota, ha potenziato l'offerta di collegamenti ferroviari a lunga percorrenza e verso gli aeroporti, in collaborazione con la Protezione Civile che coordina gli interventi di emergenza e logistici necessari per accogliere i fedeli. L'offerta straordinaria e di assistenza - gia' prevista in occasione degli eventi del Giubileo - sara' attiva per tutta la durata delle celebrazioni. E' inoltre attivo il coordinamento con Busitalia per l'attivazione di servizi charter e soluzioni di intermodalita' utili a facilitare i collegamenti verso le stazioni.

com-red

