Vaticano: nuovo consiglio per la Fondazione Ratzinger

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Citta' del Vaticano, 27 gen - Rinnovo per gli organi per la Fondazione vaticana Joseph Ratzinger, scaduti dopo cinque anni. La Segreteria di Stato Vaticana, cui la fondazione fa riferimento, ha nominato presidente Roberto Regoli, prelato, professore ordinario di storia della Chiesa presso la Pontificia Universita' Gregoriana di Roma. Fanno parte del cda anche l'avvocatessa bresciana Francesca Bazoli, Alberto Gasbarri e i prelati monsignor Georg Ganswein e il reverendo Achim Buckenmaier.

Negli ultimi cinque anni a guidare la Fondazione era stato Padre Federico Lombardi che ha lasciato per limiti di eta'.

