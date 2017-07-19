Vaticano: Governatorato sigla protocollo con Consip per buone pratiche appalti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Citta' del Vaticano, 20 mar - Il Governatorato dello Stato della Citta' del Vaticano ha siglato un Protocollo d'intesa con la Consip per la cooperazione sul ciclo di vita degli appalti. Lo si legge in una nota. La firma dell'accordo e' stata siglata da Sr.

Raffaella Petrini, Presidente del Governatorato, e da Marco Reggiani, amministratore delegato Consip. L'intesa prevede la collaborazione per lo svolgimento, nel rispetto delle rispettive autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, di attivita' di confronto, analisi e approfondimento in relazione ai processi e all'organizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti di acquisto, dalla fase di programmazione a quella dell'esecuzione contrattuale.

L'obiettivo e' di favorire la condivisione di buone pratiche e individuare misure di efficientamento e soluzioni innovative applicabili all'intero processo degli acquisti: raccolta e analisi fabbisogni, programmazione procedure di acquisto, benchmark mercati di fornitura, analisi tecnica e normativa della fase di acquisto, esecuzione contrattuale e monitoraggio forniture.

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