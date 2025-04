Vaticano: Confesercenti, con morte Papa Francesco persa guida morale e spirituale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - La morte di Papa Francesco e' "una perdita che colpisce l'intera umanita' e che avviene in un momento di grande fragilita' e incertezza per il mondo intero'. Cosi' la Presidente di Confesercenti Patrizia De Luise. 'Papa Francesco - aggiunge - e' stato un punto di riferimento spirituale e morale, capace di parlare a credenti e non credenti con parole di verita', di pace e di giustizia. La sua voce, sempre attenta ai piu' deboli e ai dimenticati, ha rappresentato una guida preziosa anche per il mondo dell'economia, delle imprese e del lavoro, spronandoci a non perdere mai di vista l'umanita' dietro ogni scelta.

Serbiamo con commozione e gratitudine il ricordo dell'incontro che il Santo Padre ha voluto concedere alla nostra Giunta a Santa Marta: un momento che rimarra' scolpito nella nostra memoria e che oggi sentiamo ancora piu' prezioso'.

