Vanguard: unione fiscale in Europa, un'occasione unica per un salto di qualita' - PAROLA AL MERCATO

di Shaan Raithatha* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Fin dalla creazione dell'euro, due domande pesanti incombono sul suo destino. Si potra' mai realizzare un'unione fiscale? E, in caso contrario, l'euro e' destinato a fallire? Queste domande essenziali sono tornate alla ribalta durante la crisi del debito sovrano. Dalla prima mossa del 'Whatever it takes' nel 2012, sono stati compiuti progressi significativi verso una maggiore integrazione fiscale. La NextGenerationEU (NGEU) ne e' un esempio evidente, in cui la spesa dell'Unione e' stata finanziata da obbligazioni UE. Ma l'NGEU ha un grande difetto: e' temporaneo e terminera' l'anno prossimo.

Nel 2025, la necessita' di aumentare la spesa per la difesa in Europa e' evidente. Si ripropone quindi il messaggio 'whatever it takes'. Cio' rappresenta un'occasione imperdibile per compiere il prossimo passo cruciale verso l'integrazione fiscale con la possibilita' di avviare una politica fiscale permanente nell'Unione Europea.

I forti progressi compiuti verso l'integrazione fiscale Dopo la crisi del debito sovrano, sono stati fatti forti progressi verso l'unione fiscale in Europa. In primo luogo, l'unione bancaria e' imminente. Il Meccanismo di vigilanza unico garantisce che la Banca centrale europea (Bce) sia ora l'autorita' di vigilanza prudenziale per tutte le banche, sostituendo gli organismi nazionali. Si sta inoltre lavorando per fornire una supervisione a livello europeo sulla gestione e la risoluzione delle crisi.

In secondo luogo, quasi tutti gli Stati membri dell'UE sono ora impegnati in politiche fiscali nazionali prudenti. La svolta dei cosiddetti PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna), ad esempio, e' stata notevole. I rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni di tutti questi Paesi sono ora entro 120 punti base rispetto ai bund tedeschi.

In terzo luogo, la BCE ha sviluppato un'ampia gamma di strumenti di policy per contenere gli spread periferici, se necessario. Tra questi, le Outright Monetary Transactions (OMT), il Transmission Protection Instrument (TPI) e la flessibilita' sulle modalita' di reinvestimento degli acquisti legati al quantitative easing.

Insieme, dinamiche fiscali nazionali piu' sostenibili e potenti strumenti di politica monetaria riducono significativamente la necessita' di trasferimenti fiscali tradizionali, in cui le economie piu' ricche sovvenzionano direttamente quelle meno ricche. E' questo tipo di trasferimento che ha avuto poco sostegno da parte dell'opinione pubblica.

Ma come sostiene Mario Draghi, questo tipo classico di unione fiscale e' oggi meno rilevante. Al contrario, un livello sufficiente di integrazione fiscale puo' essere raggiunto attraverso un pooling sovrano mirato. Un approccio molto piu' accettabile dal punto di vista politico, soprattutto se si utilizzano gli strumenti fiscali giusti al momento giusto per massimizzare l'impatto economico.

NGEU - un esempio di politica fiscale coordinata dell'UE Un efficace esempio di successo di pooling sovrano mirato e' NextGenerationEU. Nato in risposta alla pandemia di coronavirus, il programma investe direttamente nell'economia a livello di UE, finanziato da obbligazioni UE emesse in comune. Si concentra su obiettivi comuni a tutti gli Stati membri dell'UE - sostenibilita' e digitalizzazione - e i pagamenti a ciascun Paese sono basati sui risultati, riducendo il rischio di azzardo morale. E' importante notare che il pacchetto non ha ricevuto alcuna reazione negativa da parte dell'opinione pubblica: un grande passo avanti per l'Europa.

Ma l'NGEU e' temporaneo. L'ultimo pagamento sara' effettuato nel dicembre 2026. E il rischio e' che si perda lo slancio.

Difesa - un'occasione unica per fare un passo avanti Oggi l'Europa ha la possibilita' di fare un altro passo verso l'unione fiscale coordinando le spese per la difesa. Ma questa volta in modo permanente.

Le condizioni sono perfette. La minaccia alla sicurezza e' comune a tutti gli Stati membri dell'UE, le reazioni politiche saranno scarse e l'Europa sta correndo sulla scia del NGEU.

Inoltre, ci sono chiare ragioni economiche per finanziare e spendere per la difesa a livello europeo. I costi di finanziamento sarebbero piu' convenienti in aggregato, poiche' i rischi sarebbero considerati in comune. Gli appalti sarebbero piu' efficienti e contribuirebbero a ridurre la frammentazione, un problema sollevato dal rapporto Draghi. E i potenziali impatti di una maggiore ricerca e sviluppo nel settore della difesa sull'economia in generale sono enormi.

Dopo tutto, l'invenzione di Internet, dei laser e delle microonde ha avuto origine in ambito militare.

Questo e' il secondo momento del 'whatever it takes' dell'Europa. Un'opportunita' unica per impegnarsi in una politica fiscale permanente a livello europeo. Dobbiamo coglierla.

