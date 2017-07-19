VanEck: metalli critici, AI, difesa e potenziamento della rete elettrica - PAROLA AL MERCATO

di Andrew Musgraves* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu - Le vulnerabilita' della catena di approvvigionamento vengono messe in evidenza - I recenti eventi geopolitici hanno nuovamente evidenziato quanto possano essere fragili le catene di approvvigionamento delle materie prime. Sebbene i mercati dell'energia ricevano spesso la maggiore attenzione, l'impatto si e' esteso ai metalli, agli input minerari e ai materiali critici. Il risultato potrebbe essere una pressione continua sia sui volumi sia sui costi di produzione, creando un contesto piu' favorevole per alcune materie prime selezionate.

I prezzi delle terre rare riflettono la scarsita' geopolitica - Il neodimio-praseodimio, spesso utilizzato come indicatore per la determinazione dei prezzi delle terre rare, ha registrato una notevole volatilita' alimentata dai controlli sulle esportazioni e dalle tensioni geopolitiche. La Cina controlla la quota dominante dell'offerta di terre rare e ha limitato le esportazioni sia dei materiali delle terre rare sia delle attrezzature per la produzione di magneti. Con un sollievo limitato nel breve termine, i prezzi delle terre rare potrebbero restare sostenuti.

Le terre rare hanno un impatto economico sproporzionato - Le terre rare rappresentano un mercato fisico ridotto, ma svolgono un ruolo essenziale nell'aerospazio, nella difesa, nell'elettronica, nelle comunicazioni e nei trasporti. La sostituzione e' difficile in molte di queste applicazioni, soprattutto dove sono richiesti magneti permanenti ad alta resistenza e ad alta tolleranza termica.

Difesa e robotica potrebbero trainare la domanda di magneti - I magneti permanenti variano per forza e tolleranza al calore. Le applicazioni di difesa richiedono in genere alcuni dei magneti piu' performanti, mentre la robotica richiede magneti molto potenti man mano che l'automazione si espande.

Nei trasporti, nella difesa, nella robotica e nelle comunicazioni, la domanda di magneti permanenti potrebbe aumentare in modo significativo nel prossimo decennio.

La catena di approvvigionamento al di fuori della Cina resta incompleta - Gli investimenti occidentali hanno cominciato ad affluire verso l'estrazione e la separazione delle terre rare, ma la maggiore opportunita' potrebbe trovarsi piu' a valle, in leghe, magneti e riciclo. Una catena di approvvigionamento pienamente integrata 'dalla miniera al magnete' richiedera' investimenti in diverse fasi, molte delle quali restano sottosviluppate al di fuori della Cina.

Terre rare: perche' la sfida della catena di approvvigionamento e' piu' ampia dell'estrazione L'estrazione e' solo un tassello della catena di approvvigionamento delle terre rare. Costruire un ecosistema competitivo al di fuori della Cina richiede anche capacita' di separazione, lega, produzione di magneti e riciclo. La Cina domina attualmente diverse fasi della catena del valore delle terre rare, dall'approvvigionamento delle materie prime alla separazione, alla lega, alla produzione di magneti e al riciclo. I governi occidentali hanno risposto sostenendo la capacita' nazionale di estrazione e lavorazione, inclusi prezzi minimi e investimenti strategici. Ma costruire un'alternativa competitiva richiedera' probabilmente anni.

L'opportunita' potrebbe essere particolarmente significativa nelle parti a valle della catena. Separazione, produzione di magneti e riciclo sono tutti elementi fondamentali per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Il riciclo, in particolare, resta sottovalutato. La Cina produce una quota significativa dei suoi magneti permanenti da materiale riciclato, incluso il riciclo a fine vita e degli scarti di produzione. Al di fuori della Cina, questa infrastruttura resta molto meno sviluppata. L'implicazione piu' ampia e' che la sicurezza dell'approvvigionamento di terre rare richiedera' probabilmente uno sforzo coordinato tra governi, aziende private, investitori e utenti finali. Non si tratta di uno scatto breve per mettere in funzione poche miniere. E' uno sviluppo industriale di lungo termine. I principali rischi di investimento legati alle azioni della catena di approvvigionamento delle terre rare includono la volatilita' dei prezzi, le modifiche normative e il rischio di esecuzione dei progetti. I rischi specifici per le azioni della lavorazione e del riciclo a valle delle terre rare includono il rischio tecnologico, il rischio di finanziamento e il rischio legato al ciclo delle materie prime.

*Senior Product Manager di VanEck Red-.

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