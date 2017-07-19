VanEck: metalli critici, AI, difesa e potenziamento della rete elettrica - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 giu -Offerta di rame: un vincolo strutturale, non una carenza temporanea Il rame affronta una sfida diversa ma altrettanto importante.

A differenza delle terre rare, il rame e' un mercato globale molto piu' ampio e liquido. Ma la crescita dell'offerta resta difficile. I vincoli di lungo termine includono il calo dei tenori del minerale, un minor numero di scoperte importanti, ritardi nei progetti e una crescente intensita' di capitale.

I nuovi progetti di rame stanno diventando piu' costosi, piu' complessi e piu' difficili da sviluppare. Anche le miniere stanno diventando piu' profonde, il che puo' aumentare i costi operativi, i costi di capitale e il rischio tecnico. Un esempio e' la crescente complessita' dei progetti sotterranei profondi. Le miniere piu' profonde richiedono spesso piu' infrastrutture, ventilazione, energia, raffreddamento e movimentazione dei materiali. Questi requisiti possono rendere l'offerta futura piu' costosa e piu' lenta da mettere in funzione.

IA, potenziamento della rete e domanda di metalli critici L'infrastruttura dell'IA resta un importante tema di domanda di lungo termine, ma l'impatto sui metalli potrebbe svilupparsi per fasi. La prima fase e' la costruzione fisica: cemento, acciaio, edifici e infrastrutture di supporto. La seconda fase riguarda la generazione, la connettivita', gli aggiornamenti della rete e la disponibilita' di energia. I metalli e i minerali diventano sempre piu' importanti man mano che i data center passano dalla costruzione alla piena integrazione energetica. Le utility e gli operatori dei data center stanno gia' pensando con anni di anticipo alla fornitura di energia. Questa pianificazione ha implicazioni per il rame, l'uranio, l'acciaio, l'alluminio e altri mercati di risorse critiche. Sebbene possa essere troppo presto per individuare il punto esatto in cui le carenze di metalli potrebbero rallentare la diffusione dell'infrastruttura dell'IA, la direzione e' chiara: l'IA richiedera' piu' materiali fisici, piu' energia e catene di approvvigionamento piu' resilienti.

Disciplina del capitale: perche' le azioni del settore delle risorse appaiono diverse in questo ciclo Le societa' minerarie si comportano in modo diverso rispetto ai cicli precedenti. Anziche' inseguire la crescita dei volumi a ogni costo, molte aziende si concentrano sulla disciplina finanziaria, sulla solidita' del bilancio e sui rendimenti per gli azionisti. Le spese in conto capitale si sono stabilizzate e le aziende estraggono sempre piu' per il profitto piuttosto che semplicemente per la crescita della produzione. Questo e' importante per gli investitori. Prezzi piu' elevati delle materie prime, combinati con una spesa disciplinata, possono migliorare la generazione di flusso di cassa libero. Molte societa' del settore delle risorse hanno adottato schemi di allocazione del capitale che ripartiscono il flusso di cassa tra reinvestimento e rendimenti per gli azionisti. In alcuni casi, cio' si e' tradotto in rendimenti interessanti del flusso di cassa libero e nel potenziale per dividendi o riacquisti. I riacquisti sono operazioni con cui un'azienda riacquista le proprie azioni sul mercato, riducendo il numero di azioni in circolazione. Questa disciplina potrebbe essere particolarmente importante perche' il ventaglio di opportunita' si e' ampliato. La discussione non si e' limitata alle terre rare e al rame. Anche oro, litio, societa' minerarie diversificate, energia e altre azioni legate alle risorse potrebbero beneficiare dei vincoli all'offerta, dell'incertezza geopolitica e della crescita strutturale della domanda.

Litio e materiali per batterie: un contesto piu' positivo Sebbene le terre rare e il rame siano stati il focus principale, anche il litio e' entrato nella discussione. Il mercato del litio e' rimasto articolato, ma le condizioni appaiono piu' costruttive rispetto a qualche mese fa. Una parte dell'eccesso di offerta dalla Cina si e' ridotta, mentre le revisioni al ribasso della produzione presso grandi asset come Greenbushes in Australia hanno contribuito a migliorare il quadro dell'offerta. La domanda si sta inoltre ampliando oltre i veicoli elettrici verso i pacchi batteria e altre applicazioni di accumulo. Cio' non elimina la volatilita', ma potrebbe fornire un prezzo minimo piu' solido per alcuni produttori occidentali di litio.

L'opportunita' azionaria: la selettivita' conta Per gli investitori, il messaggio centrale non e' semplicemente che i prezzi delle materie prime potrebbero salire. La selettivita' sta diventando sempre piu' importante. Le aziende di terre rare potrebbero beneficiare delle priorita' di sicurezza nazionale e del sostegno governativo, ma molte affrontano ancora rischi finanziari, operativi e di esecuzione. Alcune aziende stanno passando da operazioni pilota alla produzione commerciale, una transizione che puo' risultare difficile. La Cina resta inoltre una forza competitiva importante, con ricavi, flussi di cassa e capacita' operativa consolidati. I produttori di rame e le societa' minerarie diversificate potrebbero offrire un profilo diverso. Molti dispongono di asset operativi, bilanci piu' solidi e un flusso di cassa libero piu' visibile. In un contesto in cui i vincoli all'offerta e l'inflazione dei costi sostengono i prezzi delle materie prime, i produttori consolidati potrebbero essere ben posizionati.

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(RADIOCOR) 26-06-26 14:18:44 (0349) 5 NNNN