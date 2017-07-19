Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Valentino: Urso, 'icona indiscussa dell'italian style'

            'il suo rosso inconfondibile ha firmato stile senza tempo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - Valentino "icona indiscussa dell'italian style, ha guidato con geniale creativita' il successo della moda tricolore nel mondo".

            Cosi' il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un post sul suo profilo social. "Con il suo rosso inconfondibile ha firmato uno stile senza tempo, trasformando l'ingegno italiano in un linguaggio universale di eleganza, l'emblema indiscusso del MadeinItaly" aggiunge il titolare del dicastero di via Veneto chiudendo il messaggio con un'espressione di vicinanza alla famiglia dello stilista scomparso oggi a 93 anni.

            red-Ggz

            (RADIOCOR) 19-01-26 19:25:15 (0595) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.