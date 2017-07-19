Valentino: Urso, 'icona indiscussa dell'italian style'
'il suo rosso inconfondibile ha firmato stile senza tempo' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - Valentino "icona indiscussa dell'italian style, ha guidato con geniale creativita' il successo della moda tricolore nel mondo".
Cosi' il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un post sul suo profilo social. "Con il suo rosso inconfondibile ha firmato uno stile senza tempo, trasformando l'ingegno italiano in un linguaggio universale di eleganza, l'emblema indiscusso del MadeinItaly" aggiunge il titolare del dicastero di via Veneto chiudendo il messaggio con un'espressione di vicinanza alla famiglia dello stilista scomparso oggi a 93 anni.
