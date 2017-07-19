Dati
            Notizie Radiocor

            Valentino: Gronchi (Confesercenti), architetto immaginario del Made in Italy

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 gen - "Con Valentino Garavani scompare uno dei grandi architetti dell'immaginario del Made in Italy: uno stilista e imprenditore straordinario che ha contribuito in modo decisivo a trasformare la moda italiana in un simbolo riconosciuto e desiderato in tutto il mondo. Alla famiglia, ai collaboratori e a tutta la comunita' della moda va la vicinanza e il cordoglio di Confesercenti in questo momento di lutto'. Cosi' Nico Gronchi, Presidente di Confesercenti.

            com-red

            (RADIOCOR) 19-01-26 19:40:14 (0613) 5 NNNN

              


