Val d'Aosta: protocollo Piccola Industria Confindustria-Protezione Civile su emergenze

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Piccola Industria di Confindustria Valle d'Aosta e la Protezione Civile regionale hanno siglato un protocollo d'intesa diretto per la gestione delle emergenze e degli eventi estremi. La rete del Programma Gestione Emergenze (Pge) della Piccola Industria di Confindustria e' nata in occasione del terremoto nelle Marche nel 2016 per rafforzare il contributo delle imprese nella gestione di eventi estremi ed e' operativo da tempo anche in Valle d'Aosta, ma ora, con il nuovo protocollo, avra' una leva operativa in piu'. Le piccole e medie imprese "sono un punto di riferimento per i territori, attori economici e sociali fondamentali: siamo sentinelle del bene piu' prezioso che abbiamo, il nostro territorio. E tutto cio' e' tanto piu' vero qui in Valle d'Aosta, dove il territorio e' meraviglioso, ma anche fragile e dove siamo piu' esposti ai rischi derivanti dal cambiamento climatico", ha detto Giovanni Pellizzeri, presidente della Piccola Industria di Confindustria Valle d'Aosta, spiegando che proprio per questo si e' scelto di "contribuire attivamente alla diffusione della cultura di protezione civile, non solo in ordine alla risposta alle emergenze, ma anche in riferimento a un sistema di prevenzione dei rischi che coinvolga attivamente la comunita' produttiva locale".

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(RADIOCOR) 25-07-26 14:03:40 (0268) 5 NNNN