Val d'Aosta: edizione 2026 di Mosaico, focus su territorio, mercati globali e imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 gen - Nel 2026 arriva alla sua quarta edizione Mosaico, l'evento culturale itinerante organizzato da Confindustria Valle d'Aosta e Fondation Emile Chanoux-Institut d'Etudes fe'de'ralistes et re'gionalistes. L'evento sara' composto da cinque appuntamenti, durante i quali si parlera' di territorio e mercati globali, imprese e cooperazione, elettronica, ospitalita' e innovazione. Il primo appuntamento, in calendario per il 27 gennaio, si terra' al castello di Aymavilles e sara' l'occasione per discutere di un tema attuale in tempi di dazi anche sulla pasta, ovvero import e export alimentare, mettendo a confronto grandi gruppi e produttori locali. Gli appuntamenti successivi si terranno tra febbraio e aprile.

Ars

