Vaiolo delle scimmie: in Italia i casi salgono a 760 (+20), 37 anni l'eta' media

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ago - Sono in crescita a 760 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia (+20 rispetto alla scorsa settimana). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute sottolineando che i contagi collegati a viaggi all'estero sono 205 e che l'eta' mediana e' di 37 anni. Secondo i dati del ministero i contagiati sono prevalentemente uomini: 749 rispetto a 11 femmine. La Lombardia si conferma la Regione con il maggior numero di casi (322), seguita dal Lazio (138) e dall'Emilia Romagna (75). In Veneto i casi sono 53, in Toscana 38, in Campania 37.

Dif

(RADIOCOR) 30-08-22 12:10:09 (0267)SAN,PA 5 NNNN