Vaccini: autorita' regolazione farmaci e Oms, produttori garantiscano accesso risultati ricerca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 07 mag - L'International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (Icmra) e l'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms) hanno sollecitato le aziende farmaceutiche a pubblicare rapporti di sperimentazione clinica per nuovi farmaci e vaccini senza redazioni (processi di editing) per garantire che i risultati della ricerca siano pubblicamente accessibili a tutti coloro che sono coinvolti nelle decisioni sanitari. Lo rende noto l'Ema. I due organismi, in una dichiarazione congiunta, sottolineano che la trasparenza sistematica puo' aumentare la fiducia nel processo decisionale normativo, rassicurare il pubblico sull'integrita' dei dati e stimolare la ricerca e lo sviluppo, il che potrebbe avere un impatto positivo sulla fiducia nei vaccini.

Aps

