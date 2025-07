Vacanze: nel 2025 crescono prenotazioni treni verso Sud e localita' balneari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - La riviera romagnola, secondo il report di Trainline, torna cosi' al centro tra le destinazioni estive degli italiani, seguita da altre mete balneari come Lamezia Terme (+213%), Rimini (+192%), Lecce (+184%) e Brindisi (+136%). In totale, oltre dieci destinazioni hanno visto incrementi a due o tre cifre, confermando il trend di un turismo che privilegia il mare e il relax, facilmente raggiungibili in treno. Ma non si effettuano viaggi in treno solo in direzione Sud e coste: anche le citta' d'arte e i poli culturali restano tra le mete piu' prenotate in termini assoluti. Roma, Milano, Firenze, Venezia e Napoli guidano la classifica delle destinazioni con il maggior numero di biglietti venduti, seguite da Bologna, Verona, Torino, Pisa e Genova. Un dato che evidenzia l'equilibrio tra turismo balneare, city break e viaggi interregionali, spesso legati a motivi personali o professionali. L'analisi di Trainline evidenzia anche le principali rotte in partenza dalle grandi citta' italiane. Da Roma, si registra un forte interesse verso il Sud: Lamezia Terme, Salerno e Civitavecchia crescono sensibilmente. Da Milano, gli italiani scelgono mete turistiche del Nord e Centro Italia come Rimini (+254%), Peschiera del Garda (+142%) e Varenna. Da Napoli, cresce l'interesse per Salerno, Roma e Venezia, a conferma di una rete ferroviaria che collega efficacemente le principali citta' d'arte e destinazioni leisure. 'Questi dati mostrano chiaramente come il treno sia oggi il mezzo preferito da un numero sempre piu' ampio di viaggiatori italiani per le vacanze estive,' commenta Andrea Saviane, Country Manager per l'Italia. 'La combinazione di puntualita', comfort e impatto ambientale ridotto, unita alla possibilita' di prenotare e confrontare le migliori tariffe in pochi click, - conclude Saviane - sta rendendo il treno un alleato chiave per un turismo sostenibile e consapevole'.

