Vacanze: Assoutenti, settimana bianca rincara, skipass +30% in 3 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - La settimana bianca diventa sempre piu' cara: gli aumenti tariffe skipass sfiorano il +30% in tre anni e i listini delle strutture ricettive aumentano del 20%. La classica settimana bianca e' sempre piu' un salasso per gli appassionati della neve, a causa della valanga di rincari che si e' abbattuta negli ultimi tre anni su tutto il comparto della montagna. La denuncia arriva da Assoutenti, che anche quest'anno ha realizzato un report per analizzare i costi dei servizi sciistici e le spese che attendono le famiglie. Ma quest'anno caleranno le presenze degli stranieri. Lo scorso anno in Italia, considerando sia le presenze di italiani (circa 8,9 milioni) che quelle di turisti stranieri, il giro d'affari delle vacanze sulla neve si e' attestato a quota 11,2 miliardi di euro tra strutture ricettive, hotel, rifugi, ristoranti, scuole di sci, impianti risalita, divertimenti, commercio e servizi vari. Il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso: 'Con il caro-energia oramai alle spalle da oltre un anno e una inflazione sotto controllo, gli aumenti applicati dagli operatori turistici appaiono del tutto ingiustificati e inaccettabili. Un'arma a doppio taglio per il comparto del turismo perche', come abbiamo assistito questa estate, gli italiani reagiscono all'aumento delle tariffe modificando le proprie abitudini e tagliando il numero di notti fuori casa. Ma quest'anno saranno anche i turisti stranieri a punire le speculazioni sul turismo praticate in Italia'.

