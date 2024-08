Vacanze: 36 mln bagagli smarriti nel 2023, boom polizze assicurative

I dati emergono da uno studio di Facile.it (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ago - Piu' di 36 milioni; e' questo il numero di valigie che lo scorso anno sono state perse, danneggiate o consegnate in ritardo. E' quanto emerge da un'analisi di Facile.it secondo cui a giugno 2024 la richiesta di questi prodotti assicurativi e' aumentata del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Per quanto riguarda i prezzi, secondo lo studio, una polizza viaggio con garanzia smarrimento bagagli costa in media 45 euro per una settimana di viaggio in Europa. 'Le polizze viaggio tutelano gli assicurati da una vasta serie di imprevisti che possono rovinare una vacanza, tra cui anche lo smarrimento, il furto, o la ritardata consegna dei bagagli', spiega Andrea Ghizzoni, managing Director assicurazioni di Facile.it. 'In casi come questi l'assicurazione interviene non solo rimborsando il valore dei beni contenuti, ma anche coprendo le spese sostenute per acquisti di prima necessita'', aggiunge.

