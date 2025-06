Vacanza: otto italiani su dieci in viaggio quest'estate, spenderanno 1.145 euro a persona (studio)-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - In relazione al metodo di trasporto, in dettaglio secondo lo studio di Jetcost.it, l'auto privata resta la scelta preferita (51%). Seguono l'aereo (30%), treno (10%), bus (5%), e nave (4%). Inoltre l'hotel sembra essere la sistemazione che piace di piu' (al 57%), meglio di affittare un appartamento (22%). Le altre opzioni sono gli aparthotel (13%) e le case rurali (5%). Solo il 3% prevede di andare in campeggio. Poco piu' della meta' degli intervistati ha dichiarato che viaggera' in famiglia (52%); al secondo posto c'e' il viaggio in coppia (23%), poi con gli amici (15%) e da soli (10%). In termini di destinazioni, le mete nazionali sembrano essere le preferite da quasi sette italiani su dieci (63%), che le scelgono prima di quelle internazionali (20%), mentre il 17% combina entrambe. Naturalmente, le mete piu' desiderate sono quelle con sole e spiagge (64%), seguite dalle grandi citta' (24%) e dalle destinazioni interne e montane (12%). Le top 5 mete italiane piu' ambite per questa estate sono in ordine di preferenza: Lampedusa, Roma, Jesolo, Napoli, Olbia, Gallipoli, San Vito lo Capo, Capri, Riccione, San Teodoro. Riguardo ai viaggi internazionali, l'Europa sembra essere la preferita, con Tenerife che si dimostra la meta piu' popolare, mentre Parigi, Zante, Barcellona e Ibiza completano la top 5. In particolare, le altre destinazioni europee preferite dagli italiani per le vacanze 2025 risultano: Creta, Palma di Maiorca, Lisbona, Londra, Malta.

Le destinazioni esotiche a lungo raggio piu' in voga quest'anno tra gli italiani sono invece Sharm el-Sheikh, New York, Bangkok, Casablanca, Istanbul. Le altre destinazioni a lungo raggio preferite dagli italiani per le vacanze 2025 sono Casablanca, Marrakesh, Tokio, Zanzibar, Bali, L'Avana.

