Vacanza: otto italiani su dieci in viaggio quest'estate, spenderanno 1.145 euro a persona (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 01 giu - Otto italiani su dieci andranno in vacanza quest'estate e spenderanno in media 1.145 euro a persona, l'estate 2025 sara' ancora una volta record secondo un recente studio del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it. Infatti, le rilevazioni del sondaggio evidenziano che il 77% degli italiani ha intenzione di viaggiare durante le vacanze estive: la maggior parte almeno per qualche giorno, mentre il 7% aspettera' l'ultimo minuto per decidere, in funzione soprattutto del proprio budget. Il 16%, invece, non andra' da nessuna parte. Per quanto riguarda i mesi preferiti, agosto e' il piu' gettonato per andare in vacanza, con il 46% degli italiani che scegliera' questo mese e il 33% luglio. Giugno e' un mese che sta diventando sempre piu' richiesto: il 12% lo scegliera', mentre solo il 9% viaggera' a settembre. Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 26% prevede di viaggiare per un massimo di 5 giorni, il 37% per una settimana, il 32% per un tempo compreso tra gli 8 e i 15 giorni; solo il 5% per un periodo compreso tra 15 giorni e un mese. Ignazio Ciarmoli, Direttore marketing di Jetcost ha commentato: " Sembra che migliaia di italiani vogliano approfittare delle vacanze estive 2025 per godersi i viaggi.

Le destinazioni nazionali, i soggiorni in hotel e la condivisione delle ferie con la propria famiglia sembrano essere le scelte preferite".

Ann

(RADIOCOR) 01-06-25 13:52:36 (0269) 5 NNNN