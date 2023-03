Utility: nel 2021 fatturato sale a 152 mld, investimenti sfiorano 11 mld

Lo rivela il rapporto del think tank Top Utility (Althesys) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mar - Un fatturato che arriva a 152 miliardi, cioe' l'8,5% del prodotto interno lordo italiano, investimenti che sfiorano 11 miliardi (con un balzo di oltre il 50% sul 2020), e una buona tenuta della marginalita', con il Ros (il ritorno sulle vendite) sceso dal 7,3% al 6,8%. Sono questi i risultati 2021 del rapporto di Top Utility, think tank della societa' di consulenza Althesys, fondata e guidata dal Professor Alessandro Marangoni. Lo studio, giunto all'11esima edizione, passa al setaccio i risultati delle 100 maggiori imprese di servizi pubblici attive in Italia, tra cui ovviamente big quotate come A2A, Acea, Hera, Iren e Ascopiave, nei quattro comparti di riferimento, ovvero elettricita', gas, acqua e rifiuti.

Ciascun settore, come e' ovvio, fa un po' storia a se'. La redditivita' rispetto alle vendite e' piu' marcata per l'idrico (9,3%), secondo solo alle monoutility del gas (11,9%). Poco al di sotto il settore elettrico (7,4%) e le multiutility (6,5%). Dal punto di vista operativo, il segmento acqua mostra un tasso di perdite di rete sensibilmente inferiore alla media italiana (36% contro il 41%), sebbene sia in lieve rialzo rispetto al 2020, mentre i servizi ambientali segnano un ulteriore passo in avanti, con la raccolta differenziata che cresce di quattro punti, arrivando al 73% rispetto alla media nazionale del 64%.

