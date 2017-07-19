Utilitalia: Cristian Fabbri (Hera) nominato vicepresidente

A Manzi (Ama) delega Economia Circolare e Perra (Alia) l'Epr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - La Giunta esecutiva di Utilitalia ha nominato Cristian Fabbri vicepresidente della Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, con delega all'Energia. Presidente esecutivo del Gruppo Hera da aprile 2023 - informa Utilitalia in una nota - Fabbri e' dal 2014 anche direttore centrale Mercato con la responsabilita' della gestione e sviluppo delle attivita' del Gruppo nei mercati energetici. Da febbraio 2009 a maggio 2023 e' stato amministratore delegato di Hera Comm, EstEnergy , presidente di Hera Comm Marche. E' stato inoltre amministratore delegato di Ascotrade ed e' membro dei Consigli di amministrazione di altre societa' del gruppo. Sono state inoltre attribuite a Bruno Manzi (Ama) la delega all'Economia Circolare e al vicepresidente Lorenzo Perra (Alia) quella all'Epr.

com-amm

(RADIOCOR) 26-09-25 10:13:46 (0183)UTY 5 NNNN