Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Utilitalia: Cristian Fabbri (Hera) nominato vicepresidente

            A Manzi (Ama) delega Economia Circolare e Perra (Alia) l'Epr (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 set - La Giunta esecutiva di Utilitalia ha nominato Cristian Fabbri vicepresidente della Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche, con delega all'Energia. Presidente esecutivo del Gruppo Hera da aprile 2023 - informa Utilitalia in una nota - Fabbri e' dal 2014 anche direttore centrale Mercato con la responsabilita' della gestione e sviluppo delle attivita' del Gruppo nei mercati energetici. Da febbraio 2009 a maggio 2023 e' stato amministratore delegato di Hera Comm, EstEnergy , presidente di Hera Comm Marche. E' stato inoltre amministratore delegato di Ascotrade ed e' membro dei Consigli di amministrazione di altre societa' del gruppo. Sono state inoltre attribuite a Bruno Manzi (Ama) la delega all'Economia Circolare e al vicepresidente Lorenzo Perra (Alia) quella all'Epr.

            com-amm

            (RADIOCOR) 26-09-25 10:13:46 (0183)UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Hera 3,734 +0,38 12.02.26 3,722 3,756 3,732


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.