Utilitalia: acqua rubinetto sicura e green ma secondi al mondo per uso bottiglie -2

Donne, giovanissimi e over 65 tra i sostenitori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 set - In occasione del Festival dell'Acqua e' stata inoltre presentata una ricerca condotta dalla societa' Interceptor su un campione rappresentativo di 8.600 intervistati. Dal lavoro emerge che, a fronte di un 47% che dichiara di bere acqua di rete, ben l'80% consuma acqua in bottiglia: il 52% sempre e il 28% occasionalmente. In generale, l'acqua in bottiglia viene valutata piu' qualificata e affidabile di quella del rubinetto; eppure solo il 14% si informa sulla qualita' e le analisi dell'acqua del rubinetto attraverso la fattura, le pubblicazioni del comune o il sito web del gestore.

Oltretutto, ben l'86% del campione fornisce una valutazione positiva dell'acqua di rete, anche se solo il 42% conosce l'identita' del proprio gestore. Per il 75% nel prossimo futuro saranno necessari ulteriori controlli sull'acqua del rubinetto, con un 35% che si dichiara disposto a pagare di piu' in fattura per avere la certezza di un'acqua ancora piu' sicura di quella attuale. Polarizzando infine le risposte fra convinti sostenitori e convinti detrattori dell'acqua del rubinetto, i primi si attestano al 15% contro il 7% dei secondi: i sostenitori vivono in prevalenza al Nord-Est e al Centro, e nella maggior parte dei casi si tratta di donne, giovanissimi e adulti oltre i 65 anni di eta'.

'Molto e' stato fatto in questi anni dagli operatori del servizio idrico - conclude Russo - per informare i cittadini e sensibilizzarli sul tema. Ma e' evidente che c'e' ancora tanta strada da percorrere per accrescere la 'reputazione' dell'acqua del rubinetto. Come dimostra la ricerca presentata oggi, la sfida e' impegnativa ma i potenziali margini di crescita sono enormi: i convinti sostenitori sono il doppio dei convinti detrattori, il 72% degli italiani non si schiera convintamente e la stragrande maggioranza fornisce una valutazione positiva dell'acqua di rete'.

