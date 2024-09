Utilis Group: conferma crescita per 2024 e stima cedola in linea con media 2 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 set - Utilis Group, societa' che opera nel settore dei servizi alle aziende e in particolare del welfare aziendale, punta a chiudere il 2024 in crescita e conferma un dividendo in linea con la media degli ultimi due anni. A spiegarlo, in una intervista a Radiocor, il presidente Riccardo Stefani. 'Il 2024 sta confermando il trend di crescita di grande rilievo espresso ormai dal nostro Gruppo da diversi anni su piu' parametri quali valore del transato welfare, numero di clienti, numero di fornitori. Ad esempio, il volume del transato welfare nei primi 8 mesi del 2024 ha ormai superato il valore dei 12 mesi del 2023, facendoci stimare per il 2024 un incremento superiore al 50%', ha spiegato. Nel 2023 l'ebitda e' stato in crescita del 76% e il fatturato di gruppo (che comprende anche le partecipate TreCuori e TreAli) e' stato superiore ai sei milioni (+54%). In merito al dividendo che lo scorso anno e' stata del 12%, il presidente sostiene che 'il nostro Gruppo e' particolarmente attento a tutti i propri stakeholder. In realta', la prima preoccupazione e' soddisfare le aspettative dei nostri clienti, dei nostri fornitori, poi dei nostri dipendenti ed infine anche dei nostri azionisti. Questa politica e' pienamente condivisa a livello di governance perche' siamo convinti che sia il modo migliore per garantire la sostenibilita' nel medio periodo.

Per il 2024 ci aspettiamo che il dividendo sia in linea con la media dei due anni precedenti, anche se in ogni caso sara' l'assemblea dei soci a deciderlo'.

