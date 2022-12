Usa-Ue: Biden, pronti a modificare legge su clima per nostri alleati (RCO)

Non abbiamo intenzione di danneggiare l'Europa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 01 dic - "Gli Stati Uniti non si scusano per l'Inflation Reduction Act, ma le leggi estese hanno dei difetti e c'e' la possibilita' di modificare questa legge per i nostri alleati dell'Unione europea". Lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden, parlando in conferenza stampa della legge che sta creando preoccupazioni in Europa per le sovvenzioni garantite alle aziende statunitensi nel percorso per rendere gli Stati Uniti piu' 'ecologici'. L'intenzione degli Stati Uniti, ha detto Biden, non era quella di danneggiare l'Unione europea, ma di fare in modo che il Paese non debba fare affidamento su catene di approvvigionamento esterne. "Continueremo a creare posti di lavoro nel settore manifatturiero in America, ma non alle spese dell'Europa", ha detto Biden, "non abbiamo mai pensato di escludere i nostri alleati".

