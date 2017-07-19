Usa-Europa: Rubio, fatti per stare insieme, vogliamo Ue forte

'Alleati deboli indeboliscono anche noi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Gli Stati Uniti e l'Europa sono 'fatti per stare insieme'. Lo ha affermato a Monaco il segretario di Stato americano, Marco Rubio.

'Sappiamo che il destino dell'Europa non sara' mai indipendente dal nostro', ha detto ancora aggiungendo che gli Stati Uniti saranno 'sempre un figlio dell'Europa'. Parlando davanti alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Rubio ha sottolineato: 'vogliamo che l'Europa sia forte, crediamo che l'Europa possa sopravvivere'. Parole che fanno da contraltare a quanto invece affermato recentemente dal presidente americano, Donald Trump, secondo cui il continente sarebbe minacciato da un 'cancellamento civilizzazionale'. Rubio ha evidenziato che 'non vogliamo che i nostri alleati siano deboli, perche' cio' indebolisce anche noi. Vogliamo alleati capaci di difendersi, affinche' nessun avversario sia mai tentato di mettere alla prova la nostra forza collettiva'.

Lab-red

