Usa-Cina:Blinken, Pechino ha ribadito impegno a non dare armi a Mosca

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 giu - Pechino ha ribadito la sua intenzione di non fornire armi alla Russia per la sua guerra di invasione in Ucraina. E' quanto ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken che si trova in Cina per incontri bilaterali volti a migliorare i rapporti fra le due super-potenze. "Noi, cosi' come altri Paesi - ha detto Blinken ai giornalisti - abbiamo ricevuto assicurazioni dalla Cina che non stanno fornendo e non forniranno forniture di armi alla Russia da usare in Ucraina". "Non abbiamo visto prove che contraddicano questo - ha aggiunto il segretario di Stato -. Cio' che continua a preoccuparci, tuttavia, e' la possibilita' che le aziende cinesi forniscano tecnologia alla Russia che questa puo' utilizzare per promuovere la sua aggressione in Ucraina.

Abbiamo chiesto al governo cinese di essere molto vigile su questo". Blinken ha aggiunto che le promesse di Pechino sono state mantenute "nelle ultime settimane" e non solo durante la sua visita. Negli ultimi mesi, Washington ha pubblicamente espresso preoccupazione per la possibile fornitura di armi della Cina alla Russia per aiutarla nella guerra in Ucraina.

La Cina, che si dichiara neutrale nel conflitto, chiede il rispetto del principio della sovranita' degli Stati, Ucraina compresa, ma non ha mai condannato pubblicamente l'aggressione russa.

Cop

