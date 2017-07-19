Usa-Cina: Trump, "con Xi discusso acquisto nostro petrolio, gas e piu' prodotti agricoli"

"discussioni molto positive, mia relazione con Xi molto buona" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 4 feb - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato "dell'acquisto di petrolio e gas degli Stati Uniti da parte della Cina e anche la possibilita' di acquisto di ulteriori prodotti agricoli", durante la telefonata di oggi con il presidente cinese,, Xi Jinping. Lo ha scritto il presidente statunitense su Truth Social, aggiungendo di aver parlato anche di "consegne di motori per aerei". "Tutto molto positivo: la relazione con la Cina, e la mia personale relazione con Xi, sono estremamente buone e insieme comprendiamo quanto sia importante continuare cosi'. Io penso che molti risultati positivi saranno ottenuio nei prossimi tre anni della mia presidenza con il presidente Xi e la Cina", ha aggiunto. Trump ha sottolineato di non vedere l'ora di andare in Cina ad aprile.

