Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa-Cina: Trump, "con Xi discusso acquisto nostro petrolio, gas e piu' prodotti agricoli"

            "discussioni molto positive, mia relazione con Xi molto buona" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 4 feb - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato "dell'acquisto di petrolio e gas degli Stati Uniti da parte della Cina e anche la possibilita' di acquisto di ulteriori prodotti agricoli", durante la telefonata di oggi con il presidente cinese,, Xi Jinping. Lo ha scritto il presidente statunitense su Truth Social, aggiungendo di aver parlato anche di "consegne di motori per aerei". "Tutto molto positivo: la relazione con la Cina, e la mia personale relazione con Xi, sono estremamente buone e insieme comprendiamo quanto sia importante continuare cosi'. Io penso che molti risultati positivi saranno ottenuio nei prossimi tre anni della mia presidenza con il presidente Xi e la Cina", ha aggiunto. Trump ha sottolineato di non vedere l'ora di andare in Cina ad aprile.

            AAA-Pca

            (RADIOCOR) 04-02-26 17:21:35 (0628) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.