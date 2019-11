Usa-Cina: Pechino, rimozione dazi precondizione di accordo sul commercio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 nov - Un accordo sul commercio tra Stati Uniti e Cina deve necessariamente passare attraverso una riduzione dei dazi e sul tema le due parti stanno discutendo "in modo approfondito". Cosi' da Pechino il portavoce del ministero del commercio cinese. La settimana scorsa era stato sempre il governo cinese ad indicare che i due paesi avevano raggiunto un accordo di principio sul fatto che, nel quadro di un accordo parziale sul commercio, i dazi imposti reciprocamente nei lunghi mesi della 'guerra' commerciale sarebbero stati rimossi in piu' tappe e contemporaneamente. Una circostanza smentita pero' dal presidente statunitense Donald Trump. "Se si arrivasse ad un accordo preliminare - ha indicato oggi il portavoce cinese Gao Feng - la rimozione dei dazi dovrebbe riflettere l'importanza di questo accordo". Come gesto apparente di buona volonta' oggi Pechino ha annunciato la rimozione dei dazi sulle importazioni di pollame dagli Usa, una misura che era in vigore da 16 anni.

