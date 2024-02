Usa: Yellen, usiamo i 300 mld $ in asset russi congelati per aiutare Ucraina

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 27 feb - La segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, ha offerto il massimo sostegno pubblico all'Ucraina, durante la sua conferenza stampa da San Paolo, in Brasile, dove e' in programma il G20 dei ministri dell'Economia e delle Finanze e dei banchieri centrali, affermando che "e' necessario e urgente" trovare il modo, con gli alleati, di sbloccare gli asset russi congelati dopo l'invasione, pari a un valore di circa 285 miliardi di dollari, e usarli per "sostenere la resistenza ucraina e la ricostruzione nel lungo periodo".

"Credo ci siano gli estremi legali, economici e morali per proseguire. Sarebbe - ha detto - una risposta fondamentale alla minaccia senza precedenti della Russia alla stabilita' globale. Renderebbe chiaro alla Russia che non puo' vincere prolungando la guerra e la incentiverebbe a venire al tavolo per negoziare una pace giusta con l'Ucraina". Oltre due terzi dei beni russi congelati si trovano nell'Unione europea.

