Usa: Yellen, rialzo dei salari per attirare manodopera "buona cosa" per i lavoratori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 ott - Le piccole imprese statunitensi dovranno aumentare i salari per attirare la manodopera, vista la concorrenza dei grandi gruppi, e questa e' "una buona cosa per i lavoratori". Lo ha detto la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, in un'intervista alla Msnbc, secondo quanto riportato dall'Afp.

"Dovranno pagare di piu', ma e' una cosa buona per i lavoratori" ha detto, rispondendo a una domanda sulla necessita' per i ristoranti, per esempio, di offrire salari piu' alti di quelli proposti da Amazon. "In un certo modo, e' positivo vedere i salari aumentare e le condizioni di lavoro migliorare per le persone che lavorano nei settori a basso salario. E' qualcosa che volevamo ottenere da tempo" ha sottolineato.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 20-10-21 19:28:45 (0765) 5 NNNN