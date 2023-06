Usa: Yellen, probabilita' recessione diminuite, serve rallentare spesa per abbassare inflazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 23 giu - Le "probabilita'" di una recessione sono diminuite secondo il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, che rispondendo ad una domanda di Bloomberg News a margine della Conferenza di Parigi sugli investimenti sullo sviluppo ha invitato a guardare "la resilienza del mercato del lavoro e l'inflazione che sta scendendo", come prova delle sue affermazioni. "Non diro' che non e' un rischio, perche' la Fed sta inasprendo la politica", ha aggiunto il segretario al Tesoro, riferendosi alla serie di aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve, che non sembra intenzionata a mettere in pausa la sua politica. A proposito dell'aumento dei prezzi, la Yellen ha aggiunto che "probabilmente abbiamo bisogno di un rallentamento della spesa per tenere sotto controllo l'inflazione"..

