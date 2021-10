Usa: Yellen, "inflazione ancora transitoria, scendera' entro 2022"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 29 ott - La segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen ha rassicurato sull'inflazione, parlando alla Cnbc da Roma, dove si trova per il summit del G20. Yellen la considera ancora "un effetto transitorio" causato dalle strozzature nelle catene di approvvigionamento e da "uno choc dell'economia unico nel suo genere". Secondo l'ex presidente della Fed, "il tasso d'inflazione mensile e' diminuito anche solo da quello di 4-5 mesi fa e questo processo e' ancora in corso". Yellen ha poi aggiunto di aspettarsi che l'aumento dei prezzi si normalizzi entro il 2022, con il ritorno delle persone al lavoro e con la domanda di servizi che tornera' a crescere. "Mi aspetto che gli aumenti dei prezzi si normalizzino e vedremo tassi d'inflazione mensili piu' bassi entro la seconda meta' del 2022, con lo spostamento della domanda di nuovo sui servizi e qualche aggiustamento sulle filiere". "Credo che sia ancora appropriato usare il termine 'transitorio' anche se non vale per un mese o due, ma per un periodo un po' piu' lungo [...] Le pressioni sui prezzi si allenteranno con la ripresa statunitense, con l'aumento delle vaccinazioni in tutto il mondo e con la ripresa dell'attivita' economica globale". Ha poi assicurato che il piano per le infrastrutture del presidente Joe Biden, su cui non c'e' ancora un accordo con i democratici in Congresso, "non fara' salire l'inflazione".

