Usa: Yellen, contrari a tassa globale sui miliardari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 20 mag - E' il turno del Brasile alla guida del G20 e il Paese ha invitato a sviluppare un approccio coordinato per tassare gli ultramiliardari, sulla falsariga della tassa minima globale sulle grandi aziende, approvata da circa 140 Stati. Yellen ha detto che gli Stati Uniti non intendono partecipare ai colloqui su questa iniziativa. 'Crediamo nella tassazione progressiva. Ma l'idea di un accordo globale comune per tassare i miliardari con i proventi ridistribuiti in qualche modo non ci vede favorevoli, neppure a un processo per cercare di raggiungere questo obiettivo. Questo e' qualcosa a cui non possiamo aderire', ha detto la segretaria al Tesoro.

In settimana, Yellen partecipera' al vertice dei ministri della finanze del G7 che si terra' a Stresa, in Italia, dal 23 al 25 maggio.

