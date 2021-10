Usa: Yellen, accordo su tassazione minima "vittoria per le famiglie e le imprese americane"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 08 ott - L'accordo mondiale sulla tassazione minima al 15% per le imprese "e' una vittoria per le famiglie americane, che trarranno beneficio dalle entrate che saranno generate da questo accordo, che serviranno per pagare infrastrutture, servizi per bambini ed energia pulita; e' una vittoria per le imprese americane, che non dovranno piu' competere su un terreno di gioco internazionale contro di loro; e' una vittoria per la comunita' aziendale internazionale, che avra' un ambiente piu' stabile e certo, con meno dispute su commercio e tasse; e' una vittoria per i componenti del Congresso, che hanno presentato le loro proposte per la riforma fiscale internazionale. Questo da' il via libera al Congresso per mettere in atto queste proposte e spero che lo facciano velocemente". Quando l'accordo sara' operativo, "gli americani troveranno un'economia globale dove sara' piu' facile trovare un lavoro, guadagnarsi da vivere o aprire un'attivita'. Il presidente Biden parla spesso di una 'politica estera per la classe media'. Oggi, e' quello che la politica estera per la classe media appare in pratica".

