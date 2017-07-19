Usa: Winter Fancy Faire 2026 a San Diego, 60 aziende italiane in vetrina

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 7 gen - Sara' il San Diego Convention Center ad ospitare dall'11 al 13 gennaio,il Winter Fancy Faire 2026, evento di punta per le specialita' agroalimentari in nord America. Il Padiglione Italia vedra' installati 80 stand di 60 aziende italiane. Piemonte, Lazio, Calabria e Sicilia presenteranno i prodotti delle loro filiere. Per Bill Lynch, della Specialty Food Association, a cui aderiscono oltre 3.000 tra produttori e distributori dell'alimentare e' convinto che 'Il Made in Italy e' sempre una vetrina d'eccellenza'. Erica Di Giovancarlo (ICE New York) ha ribadito che il riconoscimento della "cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO, dara' sostegno alle imprese negli USA', mentre per Donato Cinelli di Universal Marketing, la presenza numerosa delle aziende italiane testimonia la fiducia nel mercato USA, nonostante le politiche sui dazi.

Nei primi 8 mesi del 2025 l'export alimentare verso gli Stati Uniti e' cresciuto di 5,7 miliardi (+1,8%), con acqua, pasta e carni lavorate in testa, mentre un leggero calo si e' registrato per vino, olio, formaggi e gelato.

AAA-Mal

(RADIOCOR) 07-01-26 19:15:44 (0603) 5 NNNN