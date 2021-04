Usa: voto favorevole del Senato, Gensler e' il nuovo presidente della Sec

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 14 apr - Gary Gensler e' il nuovo presidente della Sec: la sua nomina e' stata approvata dal Senato, con 53 voti favorevoli e 45 contrari. La Securities and Exchange Commission (Sec) e' l'autorita' di controllo di Wall Street. Gensler, scelto dal presidente Joe Biden e sostenuto dalla sinistra del partito democratico, e' considerato un critico di Wall Street. Ex banchiere di Goldman Sachs, Gensler si e' battuto per maggiori regole e per una maggiore trasparenza quando guidava la Commodity Futures Trading Commission durante l'amministrazione Obama.

