Usa: United Airlines sospende voli 737 MAX fino a giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 dic - La compagnia aerea statunitense United Airlines ha sospeso i voli sui suoi Boeing 737 MAX fino al 4 giugno. La decisione viene dopo che regolatori americani a inizio mese hanno detto che non consentiranno all'aeroplano di volare prima del 2020. Il 737 MAX e' a terra dallo scorso marzo dopo essere stato coinvolto in due incidenti aerei che hanno causato la morte di 346 persone. Lo scorso mese, United aveva detto che i suoi 737 MAX avrebbero ripreso a volare a marzo. Mentre la scorsa settimana American Airlines e Southwest Airlines hanno detto che vorrebbero riportare in servizio i loro 737 MAX a inizio aprile. Su Wall Street, United Airlines sale dello 0,39% a 89,57 dollari. Mentre Boeing cede lo 0,90% a 330,51 dollari.

A24-Zap

(RADIOCOR) 20-12-19 19:51:27 (0583) 5 NNNN