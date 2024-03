Usa: uffici vuoti per smartworking e prestiti in scadenza mettono a rischio le banche

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Uffici sempre piu' vuoti e prestiti in scadenza. Un mix che rischia di diventare esplosivo per il mercato immobiliare americano e minaccia anche gli istituti di credito. Nel 2024 un quarto dei prestiti contratti dai proprietari per l'acquisto di questi immobili e' in scadenza, secondo i dati dell'Associazione degli Istituti di Credito Immobiliare (MBA). Si tratta di 206 miliardi di dollari da rifinanziare, in un momento in cui i tassi sono ai livelli piu' alti degli ultimi 20 anni. Ma in citta' come San Francisco, Washington, New York, gli uffici accolgono la meta' delle persone rispetto a prima della pandemia per lo smartworking: il tasso di posti vacanti, che era del 9,5% nel 2019, e' salito al 13,5% nel 2023 e potrebbe salire al 16,6% alla fine del 2025, secondo l'agenzia Fitch.

A lungo termine, 'se non vediamo piu' persone tornare in ufficio, questo diventera' un problema', ha avvertito Michelle Bowman, governatrice della Fed. Il rischio e' una "reazione a catena", poiche' le banche "rischiano di vedere il loro mutuatario andare in default e, di conseguenza, di ritrovarsi con tensioni sui loro capitali", ha spiegato all'AFP Parthenon Gregory Daco, capo economista di EY. Un rischio su cui ha messo in guardia giovedi' anche il presidente della banca centrale americana (Fed), Jerome Powell, davanti a un comitato del Senato: "ci saranno fallimenti bancari, ma non saranno le grandi banche, piuttosto quelle piccole e medie", ha avvertito.

