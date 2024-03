Usa: uffici vuoti per smartworking e prestiti in scadenza mettono a rischio le banche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - Il principale consigliere economico di Joe Biden, Lael Brainard, prevede 'tensioni', ma non 'implicazioni piu' ampie per il sistema finanziario'. "Gli edifici adibiti ad uffici, dove il tasso di sfitti e' elevato a causa dei cambiamenti nei metodi di lavoro" sono "una categoria ristretta all'interno degli immobili commerciali", ha sottolineato.

'Se gli immobili venissero venduti a un prezzo inferiore, cio' potrebbe innescare un effetto domino, costringendo le banche a rivalutare le potenziali perdite a cui sono esposte' e gli accantonamenti 'necessari per coprirle', spiega, pero', Ryan Sweet, economista per Oxford Economics. Tanto da spingere la New York Community Bancorp (NYCB) a chiedere e ottenere piu' di un miliardo di dollari di nuovo capitale.

