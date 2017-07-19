Usa: Trump vuole eliminare limiti emissioni per centrali elettriche (Nyt)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - L'amministrazione Trump eliminera' i limiti alle emissioni inquinanti per le centrali elettriche a carbone e a gas, revocando le norme di decarbonizzazione stabilite nel 2024 sotto la presidenza di Joe Biden. Lo riferiscono alcuni media statunitensi. Il capo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Epa), Lee Zeldin, dovrebbe dare l'annuncio oggi durante una riunione dei ministri dell'Energia del G20 a Houston (Texas), secondo quanto riportato dal New York Times che aggiunge che le centrali elettriche rimarrebbero comunque soggette a determinate limitazioni riguardanti mercurio, arsenico e altri contaminanti.
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