Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Usa: Trump vuole eliminare limiti emissioni per centrali elettriche (Nyt)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 set - L'amministrazione Trump eliminera' i limiti alle emissioni inquinanti per le centrali elettriche a carbone e a gas, revocando le norme di decarbonizzazione stabilite nel 2024 sotto la presidenza di Joe Biden. Lo riferiscono alcuni media statunitensi. Il capo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Epa), Lee Zeldin, dovrebbe dare l'annuncio oggi durante una riunione dei ministri dell'Energia del G20 a Houston (Texas), secondo quanto riportato dal New York Times che aggiunge che le centrali elettriche rimarrebbero comunque soggette a determinate limitazioni riguardanti mercurio, arsenico e altri contaminanti.

            Red-Fla-.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 14-09-26 09:36:38 (0144)ENE 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.