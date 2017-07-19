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            Usa: Trump, stiamo valutando di cambiare nome Lago Ontario in Lago America

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 ago - 'Gli Stati Uniti stanno valutando seriamente di cambiare il nome del Lago Ontario (Lake Ontario) in Lago America (Lake America), dato che non prevediamo di intrattenere ancora molti rapporti commerciali con l'Ontario'. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post sul social Truth, con riferimento alle tensioni con il Canada dopo l'introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti e l'attesa per le contromisure annunciate da Ottawa.

            Fla-

            (RADIOCOR) 25-08-26 13:42:51 (0334) 5 NNNN

              


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