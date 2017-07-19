Usa: Trump sospende domande immigrazione da 19 paesi a rischio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 dic - L'amministrazione Trump ha sospeso tutte le domande di immigrazione provenienti da 19 paesi considerati ad alto rischio. La decisione arriva pochi giorni dopo la sparatoria mortale a Washington che ha coinvolto un cittadino afghano ed e' stata annunciata dal dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. La sospensione si applica alle persone provenienti dai 12 paesi i cui cittadini erano stati esclusi dall'ingresso negli Stati Uniti da giugno, nonche' ai cittadini di altri sette paesi, secondo una nota del dipartimento.

bab

(RADIOCOR) 03-12-25 08:25:49 (0156) 5 NNNN