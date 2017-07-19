Usa: Trump punta ai minerali del Venezuela, oro incluso (media)
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 set - L'amministrazione statunitense vuole ottenere un maggior accesso ai minerali del Venezuela, oro incluso. Lo riporta l'agenzia Reuters, secondo cui Washington vuole espandere il suo controllo e la sua influenza sulle risorse del Paese sudamericano. Gli Stati Uniti, secondo le fonti, vorrebbero entrare nel settore minerario venezuelano cosi' da assicurarsi minerali essenziali per la sicurezza nazionale.
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(RADIOCOR) 08-09-26 16:00:56 (0472) 5 NNNN